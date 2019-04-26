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2019/04/26

2019/04/26


(حميدتي) يكشف معلومات جديدة عن ليلة الانقلاب.. البشير أخلف الوعد



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كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) تفاصيل جديدة عن ليلة الانقلاب، وقال تعاهدنا مع الرئيس المخلوع أن يكون في الإقامة الجبرية، ولكنه أخلف الوعد، وأضاف (لذلك رأينا أن يكون في سجن كوبر).

وقال حميدتي في مقطع فيديو حسب صحيفة آخر لحظة، (قلت لناس المؤتمر الوطني دايرين تحكمو جيبو القروش السرقتوها، القروش كلها طلعتوها بره، وتعالو ندفع سنتين ما نشحد، لكن قروش تطلعوها للخارج والناس يكافحوها ليكم دا كلام ما ببقى).

ونبه حميدتي إلى أن البلد مقسمة كيمان، وتابع (أي زول ماسك ليهو كوم)، قاطعاً بأن لا أحد يستطيع أن يساومهم في الدين.

كوش نيوز

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