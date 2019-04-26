والي الجزيرة يفوض مفوض الإستثمار بسلطات متعددة

أصدر اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد والي ولاية الجزيرة المكلف اليوم التفويض رقم 1 لسنة 2019م بتفويض الأستاذ أمير يحيى هارون المفوض بإدارة الإستثمار بممارسة السلطات الآتية بموجب قانون تنظيم وتشجيع الإستثمار بالولاية لسنة 2015م :_
أ/ إجراءات التصديق للمشاريع الإستثمارية بالولاية وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك
ب/ نزع المشاريع الاستثمارية التي خالفت اشتراطات منح وترخيص المشروع وفقاً للقانون واللوائح المنظمة .
ج/ التوقيع وتكملة إجراءات التراخيص الاستثمارية والتوصية بمنح الامتيازات للمستثمرين والتي يحكمها القانون واللوائح المنظمة لذلك .
وقد منع التفويض المفوض أن يفوض غيره فيما فوض إليه .
سونا