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2019/04/26

2019/04/26


حصر واستلام دور وممتلكات (الوطني) بشمال كردفان



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أصدر اللواء الركن محمد خضر محمد والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالابيض قرارا بالرقم (38) لسنة 2019م لحصر واستلام دور وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية و ذلك عملاً بأحكام المادة (29) الفقرة الأولى من دستور ولاية شمال كردفان الانتقالي لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م أُصدر القرار الآتي نصه.

و يتم العمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه و قد تشكل لجنة لحصر واستلام دور وممتلكات حزب المؤتمر الوطني على النحو التالي:-

1-السيد/ رئيس الإدارة القانونية رئيساً.

2_السيد/ ممثل الأمانة العامة للحكومة عضواً.

3_السيد/ ممثل الفرقة الخامسة مشاة عضواً.

4_السيد/ ممثل شرطة الولاية عضواً.

5_السيد/ ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً.

و تتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في حصر الأصول الثابتة والمنقولة واستلام كل الأصول الثابتة والمنقولة و استلام الأموال النقدية

و للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تسهيل مهامها.

و قد وجه الوالي المكلف الأمانة العامة للحكومة ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

سونا

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