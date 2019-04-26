حصر واستلام دور وممتلكات (الوطني) بشمال كردفان

أصدر اللواء الركن محمد خضر محمد والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالابيض قرارا بالرقم (38) لسنة 2019م لحصر واستلام دور وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية و ذلك عملاً بأحكام المادة (29) الفقرة الأولى من دستور ولاية شمال كردفان الانتقالي لسنة 2005م تعديل لسنة 2017م أُصدر القرار الآتي نصه.
و يتم العمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه و قد تشكل لجنة لحصر واستلام دور وممتلكات حزب المؤتمر الوطني على النحو التالي:-
1-السيد/ رئيس الإدارة القانونية رئيساً.
2_السيد/ ممثل الأمانة العامة للحكومة عضواً.
3_السيد/ ممثل الفرقة الخامسة مشاة عضواً.
4_السيد/ ممثل شرطة الولاية عضواً.
5_السيد/ ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً.
و تتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في حصر الأصول الثابتة والمنقولة واستلام كل الأصول الثابتة والمنقولة و استلام الأموال النقدية
و للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تسهيل مهامها.
و قد وجه الوالي المكلف الأمانة العامة للحكومة ورئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
سونا