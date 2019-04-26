شمال كردفان تؤكد جاهزيتها للاحتفال بأسبوع المرورالعربي

أكدت رئاسة شرطة مرور ولاية شمال كردفان اكتمال الاستعدادات والجاهزية للاحتفال بأسبوع المرور العربي الذي يجيء هذا العام تحت شعار “القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين” .
وقال سعادة العقيد شرطة إبراهيم بشارة إبراهيم مدير شرطة مرور الولاية في تصريح لـ(سونا) إن الولاية تميزت بإحتفالاتها سنويا بفعاليات الأسبوع وذلك بمشاركة كافة مكونات الولاية في المناشط الخاصة بالأسبوع.
وكشف عن تكوين اللجنة العليا لهذا الأسبوع برئاسة العميد شرطة حقوقي خالد حسن علي مدير دائرة الشؤون العامة برئاسة شرطة الولاية، لافتا إلى أن اللجنة انبثقت منها عدد من اللجان الفرعية وعقدت سلسلة من الاجتماعات المتواصلة و ذلك تحت إشراف اللواء شرطة الهادي أحمد الدحيش مدير شرطة الولاية.
و أضاف مدير شرطة مرور الولاية أن فعاليات الأسبوع تشتمل على العديد من المحاور و الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتستهدف كافة محليات الولاية.
وقال اللواء الهادي إن شرطة المرور بشمال كردفان بذلت جهوداً كبيرة في تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالسلامة المرورية والإرشاد والتوجيه.
وقال العقيد إبراهيم بشارة إبراهيم إن إدارته تعمل جاهدة لتحقيق أهداف وشعار هذا العام، لافتا إلى أن شرطة المرور بولاية شمال كردفان بذلت جهودا كبيرة في التوعية المرورية، واستعرض عددا من الإنجازات المختلفة التي تمت خلال الفترة الماضية و المتمثلة في عمليات التفويج الراتبة والمشاركة في تغطية الدورة المدرسية التي كانت بولاية جنوب دارفور.
هذا و قد هنأ كافة منسوبي المرور المنتشرين بطرق السودان المختلفة بأسبوع المرور العربي.
سونا