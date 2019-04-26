جمعة كبرى أمام قيادة الجيش السوداني وخطيبها يندد بالاعتقالات









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أدى المحتجون -أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم- صلاة الجمعة، وذلك في اعتصامهم لليوم الـ 21 على التوالي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وقد وجه الخطباء رسائل للمجلس العسكري الانتقالي يؤكدون على مطالبهم.

وأكد خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام آدم إبراهيم أن السودانيين خرجوا من أجل الحرية. وأضاف -مخاطبا المجلس العسكري- أن اعتقال أي مواطن دون سند قانوني خط أحمر ومرفوض أيا كانت الجهة التي تصدره.

ومن جانبها أكدت قوى “إعلان الحرية والتغيير” أنها مستمرة في الاعتصام لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وتعقد القوى اليوم اجتماعاً لتشكيل لجنة مصغرة، من أجل الحوار مع “المجلس العسكري الانتقالي” بشأن تكوين مجلس سيادي، والاتفاق على خطوات تسليم السلطة.

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي قال حسب الجزيرة إن الرؤية التي قدمها تقوم على أن يحتفظ هو بالسلطة السيادية في البلاد، مؤكدا دعمه لتولي المدنيين كامل السلطة التنفيذية.

وأكد أنه تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل لجنة مشتركة للدراسة والتوصية.

ومنذ 6 أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

كوش نيوز