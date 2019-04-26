الطريفي يؤكد الاهتمام بأمن ومعاش الناس

اكد اللواء الركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الابيض المكلف اهتمام حكومته بانفاذ موجهات المجلس العسكري الانتقالي بمعاش الناس وامنهم العام والاجتماعي والثقافي.
وقال الطريفي في تصريح لـ (سونا) إنه و عقب الزيارات الميدانية للاسواق ومراكز البيع المخفض والمخابز اتخذ قرار تكوين لجنة مشتركة بين اتحاد اصحاب العمل والولاية لفتح اسواق للبيع بسعر التكلفة بكافة مدن الولاية وان اللجنة تعمل حالياً في انفاذ المشروع بالاضافة لضبط الاسعار بالاسواق
وفي مجال توفير الخبز والوقود اوضح الطريفي ان الولاية شكلت لجنة لادارة ملف الدقيق والوقود والتواصل مع اللجنة الاقتصادية بالمركز، مشيراً إلى أن الولاية بصدد تشغيل مطاحن للدقيق بربك و ان يتم استجلاب القمح المدعوم لانتاج ٢٥٠٠ جوال يوميا مما يسهم كثيرا في حل مشكلة الخبز، ودعا المواطنين للمساهمة في مراقبة الدقيق المدعوم واوزان الخبز .
و حول الوقود أشار الوالي إلى أن ولايته تعمل على توزيع الوقود بعدالة وشفافية دون تمييز جهة على الاخرى وأقر بأن الكميات التي تصل لا تكفي حاجة الولاية من الاستهلاك، حيث أن الولاية تعاني من تسريب جزء من حصتها في الوقود والدقيق من وجود اللاجئين والتهريب علي الحدود
وبشر الوالي ببداية الوقود المخصص للموسم الزراعي الصيفي مؤكداً انه لن يسمح للتلاعب في الجازولين المخصص للزراعة .
وابان والي النيل الابيض المكلف أن المشروعات التنموية التي بدأ العمل فيها سوف تستمر وأن وزارة المالية ستلتزم بالدفعيات للشركات المنفذة ، وفيما يتعلق بمعالجة مشكلة تشغيل محطات المياه بصورة مستمرة اوضح الوالي أن الولاية تعد الآن في دراسة لتوصيل الخطوط الساخنة من الكهرباء للمحطات حتى لا تتأثر بقطوعات التيار الكهربائي.
سونا