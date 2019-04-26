خوجلي يؤكد اهتمام حكومته بالرياضة

اكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اهتمام حكومته بالرياضة ودعم الفرق والاندية الرياضية للاسهام فى مسيرة السلام الاجتماعى
و اعتبر سيادته الرياضة ركيزة اساسية في دعائم السلام والاستقرار والتواصل بين الشعوب.
واشاد خلال لقائه بمكتبه بمقر الامانة العامة للحكومة بالفاشر بوفد مجلس ادارة نادي هلال الفاشر الرياضي بمجهودات مجلس ادارة النادي في سبيل الدفع بمسيرة الهلال الى الامام.
واستعرض رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي هلال الفاشر موقف الفريق في مراحله المؤهلة للدوري السوداني للممتاز بجانب سبل دعم الفريق وتأهيله للمرحلة المقبلة كما تم استعراض استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة خاصة المباراة الاخيرة للفريق مع نادي الاهلي عطبرة
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