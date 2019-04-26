10 ملايين دولار منحة إماراتية لجنوب السودان

قال وزير الشؤون الخارجية في جنوب السودان نيال دينق نيال، يوم الخميس، إن الرئيس سلفاكير ميارديت حصل على منحة تقدر بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال نيال إن المنحة ستشجع وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم استخدامها أيضاً لتدريب الشباب خاصة النساء في الأعمال التجارية.
وكشف المسؤول الحكومي عن أن الرئيس وقع أيضاً على صفقات شملت اتفاقاً لتسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد، وتجنب الازدواج الضريبي، بجانب التنازل عن طلب التأشيرة مقدماً وعدد من المعاهدات الثنائية.
وبين نيال في حديثه للصحفيين عند عودة سلفاكير إلى العاصمة جوبا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستسهم في توسيع إمدادات الطاقة في جنوب السودان، ومن المتوقع أن يصل وفد إماراتي إلى العاصمة جوبا لإجراء مناقشات مع وزير النفط عن كيفية تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى زيادة إنتاج صادرات النفط الخام في جنوب السودان، على حسب تعبيره.
شبكة الشروق