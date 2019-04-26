الناطق الرسمي:رموزالنظام في السجن والإقامة الجبرية









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نفى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الجمعة ما تردد ونشر في بعض وسائل الاعلام حول اطلاق سراح بعض رموز النظام المخلوع

واكد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي ان رموز النظام السابق قيد الاعتقال وان السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية

وفيما يلي تورد سونا نص التعميم الصحفي:-

“نفي الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي ماتردد من أنباء حول إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق وأكد وجود عثمان محمد يوسف كبر و حسبو محمد عبدالرحمن في السجن و الزبير إحمد الحسن في الإقامة الجبرية والسلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية”.

سونا