اغماءات في أول حفل لمغني الراب الثوري (أيمن ماو) بساحة ألاعتصام

تدافع مئات الألاف من الثوار صوب المسرح الرئيسي شرقي نفق بري لحضور أول حفل جماهيري ثوري للمغني (أيمن ماو) صاحب الايقونة الغنائية الثورية (رصاصة حية … ويقولو ليك مطاطة) التي أصبح يرددها الثوار في كل مواكبهم . وأدى التدافع الكثيف الى ظهور حالات اغماء وسط الفتيات
وبحسب صحيفة المجهر لم يستطيع عشرات الألاف من ايجاد مكان وسط الحفل الثوري الذي توقف كثيرا بسبب التزاحم في المسرح الرئيسي وغنى (ماو) الذي وصل البلاد في ذات يوم الحفل عددا من الاغنيات الثورية التي رددها معه الثوار على ضوء فلاشات الهواتف المحمولة التي أظهرت منظرا ليليا مبهرا.
الخرطوم( كوش نيوز)
4 التعليقات
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Abdullah Salih
2019/04/27 at 11:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا حول ولا قوة إلا بالله.
جميل بثينة
2019/04/27 at 12:58 م (UTC 2) رابط التعليق
افرحوا وغنوا يا شباب فرحا بذهاب الطاغية والكيزان الحرامية تجار الدين
الاكثر فسادا ونهبا وقتلا الحمدلله الحمدلله
هجوووم كاااسح
2019/04/27 at 2:32 م (UTC 2) رابط التعليق
هل
يعقل هل يصدق
جيشنا العظيم الهزم الغرب والشرق والشمال لايستطيع فض اعتصام علماني ولاحتي فتح طرق ولا منع حفلات ولا اقامه خيم ولا قطع كهرباء ولا قطع انترنت ولا منع اعلام
هزلت وهانت
تسقط بس
2019/04/27 at 4:37 م (UTC 2) رابط التعليق
يا هجوم كاسح
جيشنا جيش الهنا بيحمينا من هجمات خفافيش الظلام و كان افراد الجيش يرددون اغاني ايمن مو و قد قام الجيش بتمويل الحفل و لا حزاء للكيزان
موتوا في مُستراحاتكم يا كيزان
ههههههههه خازوق دخل فيكم يا مجرمين