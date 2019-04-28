ضباط سودانيون يعتزمون تنظيم إضراب لدعم المعتصمين وهيكلة الشرطة









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أعلن ضباط في الشرطة السودانية أنهم سيدخلون في إضراب، ابتداء من غد الأحد، دعما للحراك الثوري في البلاد والمطالبة بهيكلة الشرطة.

وحسب دعوات وبوسترات تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الإضراب سيتولى أمره ضباط الشرطة من رتبة المقدم فما دون، ولكن سيشمل الشرطة بكافة وحداتها.

وعلمت “العين الإخبارية” من مصادرها بفشل محاولات قادها مدير عام الشرطة للحيلولة دون تنفيذ الإضراب، من خلال عقده عددا من اللقاءات التنويرية آخرها كان اليوم السبت.

وتحمل بوسترات الإضراب التي جرى بثها على نطاق واسع مطالب بحل الشرطة الأمنية، التي وصفوها بأنها تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي.

وكما حملت الدعوات والبوسترات عبارات داعمة للحراك الثوري الذي ينتظم البلاد، على نحو “الشرطة والشعب ضد لصوص الكيزان”.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، أكد في وقت سابق، السبت، عدم وجود أي اتجاه لحل جهاز الأمن والمخابرات، وإنما ستعاد هيكلته وترتيبه ليكون جهازا قوميا ووطنيا.

وطالب قائد قوات الدعم السريع عناصر جهاز المخابرات بنسيان انتمائهم للنظام المخلوع، وجعل انتمائهم فقط للسودان، لأن المخابرات بعد هيكلتها ستصبح جهازا قوميا للدولة.

ودعا الفريق أول حميدتي خلال ندوة تثقيفية بجهاز الأمن والمخابرات، السبت، لمصالحة وطنية شاملة يحتكم فيها الجميع للقانون، خاصة أنهم يستهدفون الفاسدين فقط، ولا نية لديهم لتصفية حسابات مع أحد.

وناشد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني كل من يزعم أن اعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير مسرحية بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بنفسه.

بوابة العين الاخبارية