البشير يقر بتهم الفساد.. ويكشف عن أسماء متورطة معه

أقرّ الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، السبت، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا.
ووفق ما نشرت صحيفة “الجريدة” السودانية، فقد اعترف البشير بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
ونقلت الصحيفة عما وصفته بمصدر موثوق قوله، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية، التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد في أبريل، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
وأشار البرهان إلى أن “فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)”.
سكاي نيوز
9 التعليقات
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الاسد
2019/05/11 at 7:43 م (UTC 2) رابط التعليق
تفووو عليك ريس من كرتون وضعيف ربنا اداك الملك لكن طلعت خاين الله لاجاب عقابك وسمه عار فى تاريخ السودان كيف حال الذين تحاكموا فى عهدك بالسرقه وانت السارق الكبير …معفن تابع شهواتك الى مزبله التاريخ.
أب لمبة💡
2019/05/12 at 8:26 ص (UTC 2) رابط التعليق
والدته هدية متورطة معاو
Behind every serial killer is a crazy mother
خال أماسى
2019/05/12 at 1:00 م (UTC 2) رابط التعليق
الفقرة دى كذب(عبد الفتاح البرهان أكد في أبريل، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، ) البرهان قال 7 مليون يورة و350 الف دولار و5الرجل قال ذلك فى لقاء تلفزيونى وع الهواء اذا المبلغ يساوى بالكتير 8 مليون دولار وليس 113 كما ذكر صاحب المقال ولم يقل بيت الرئيس وانما قال بيت الضيافة
Ahmed
2019/05/12 at 6:48 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليكم هذا الخاين الخنذير يكون رئس قطيع حمير ناهيك لريس دولة؟ ياخي انت اطفح من وجد في الارض؟ وكمان عندك قروش ذي دا فقط في بيتك ناهيك ماوضعته في بنوك خارجية كان تحترم نفسك وتسلم الدولة لاهلو؟ والان عايش بادب؟ اما الان اهنت وستهان حتي لو هربت سيطارك حق الغلابة يازنديق؟ البشير هذا اسم جميل ماكان تسمي به؟ لانك خنذير وسخ تافة منافق توفوووووووووووو عليك؟
أسامه
2019/05/13 at 11:18 ص (UTC 2) رابط التعليق
تسرق وتقتل الناس في حقها.. ذنبو شنو مجدي محجوب رحمه الله قتلتو في مالو بينما انت أكبر حرامي ماذا تقول لله سبحانه وتعالى يوم الحساب في قتل مجدي محجوب فقط ناهيك عن مئات الآلاف العزل الذين قتلتهم في النيل الأزرق ودارفور وجبال النوبة لعنة الله عليك في هذه الأيام الفضيلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منك ومن أخوانك اللصوص ومرتك تفوو عليكم يا ظلمة يا خونة.
علي
2019/05/15 at 7:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
العدل هو أساس الحكم
وحتى تقام العدالة فعلا يجب توجيه الإتهام فالنيابة توجه التهم في المحكمة وليس في الجرائد ثم الإستجواب وإتاحة فرصة الدفاع ثم الحكم العادل فيجيب أن يكون كل ذلك أمام محكمة قضائية يتم تشكيلها ومتابعة حيثياتها وحكمها.
محي الدين
2019/05/16 at 11:02 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الكلام وهذا الاعتراف يدل على انك فاسد وتاجر باسم الدين ومجرم ولا يهمك وطن ولا مواطن والحمدلله الذي شالك من الكرسي الكنت بتحبه وتموت فيه.المفروض تعدم في ساحة احتفالاتك البترقص فيها عشان العالم يشوفك بترقص رقص من نوع آخر مثل رقصة العزاب
عباس احمد
2019/05/21 at 10:29 م (UTC 2) رابط التعليق
هل كنت محتاج لكل هذا يالبشير شوف عمر بن عبد العزيز الناس الى الان تذكره بالخير لانه كان عادلا فى رعيته لم يهتم لاحد غير رعيته واقامة العدل فيها وكبح جماح نفسه الامارة بالسوء لذا اعلى الله ذكره اما انت ما نقول إلا لاحولة ولا قوة إلا بالله ونسأل الله السترة فى الدنيا والاخرة .
Santana shbkat
2019/08/26 at 3:38 م (UTC 2) رابط التعليق
نعم 👍