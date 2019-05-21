انصاف فتحي تتخلص من ورطة اسم المخلوع (عمر) في اغنية حماسية والسر قدور ينتفض





اعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة انصاف فتحي عندما حذفت اسم (عمر) وهي تؤدي الاغنية الشهيرة (دابي السار الرسى) التي يرد الاسم في سياق كلماتها الحماسية التي تقول (عمر حلال للشبك) حيث استبدلته بعبارة (دا الزول حلال للشبك) وذلك في برنامج (أغاني وأغاني) .

واستحسن الكثيرون اداء الفنانة انصاف فتحي مسجلين لها بعض الملاحظات وابرزها تجنبها نطق اسم عمر حيث ربطه البعض بالحراك الثوري الذي ادى لسقوط الرئيس المخلوع (عمر) حيث ذكر معلق قوله :(انصاف عسولة ما عاوزة تقول عمر حلال للشبك ههههههههه ثورة حتى النصر . احبك يا انصاف).

هذا وقد اثارت فتحي دهشة الكثيرين لحظة مشاركتها الاغنية مشيرين الى انفعال الاستاذ السر قدور الذي انتفض طربا حيث قال احد المعلقين:( لاحظتو قومة السرقدور تقول رشو موية باردة مع دخول انصاف فتحي دا بسموهو الاحساس العالي) بينما ذكر معلق اخر قوله:( الدقيقة ١:٤٢ معقولة يا انصاف خلعتينا وخلعتي عمك قدوور م ممكن والله تعملي فينا كده تحركي كل المشاعر دي في فتحة خشمك بس).

الخرطوم (كوش نيوز)