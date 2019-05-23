مسؤول سابق يرفض تسليم مرسيدس رئاسية

رفض رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان تسليم سيارة تتبع لرئاسة الجمهورية ماركة (مرسيدس). وسلم رئيس المجلس المحلول (4) سيارات أخرى وتمسك بالخامسة بحجة أنها مكافأة من الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت مصادر مطلعة لـ (الإنتباهة) إن رئيس مجلس الولايات المحلول أبقى السيارة الرئاسية بحوزته باعتبار ملكيته لها بعد انتهاء فترته بالمجلس. وفي غضون ذلك أظهرت متابعات للمصادر عدم تسليم نائب رئيس مجلس الولايات المحلول محمد الأمين خليفة سيارة (بوكس)، وعدم تسليم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتواصل السياسي معتصم عبد الجليل سيارتين تخصان اللجنة.
صحيفة السوداني