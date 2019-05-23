المحكمة توجه تهمة تعاطي مادة مس كرستال المخدرة لثلاثة شباب

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي د. إسماعيل إدريس، أمس تهمة تعاطي المخدرات في مواجهة (٣) متهمين، ضبطوا بحوزتهم عدد (٨) جرام من مادة المس كريستال المخدرة بالمنشية بالخرطوم، ورد ممثل الدفاع المتهمين حول مانسب من اتهام لموكليهم بأنهم غير مذنبين، وتشير تفاصيل البلاغ المدوَّن بموجب معلومة توفرت لدى شرطه مكافحة المخدرات تفيد بنشاط المتهم الثاني بالترويج والاتجار بمادة (المس كريستال) المخدرة وقال الشاكي في البلاغ بأنه تلقى اتصالاً من الشهيد الملازم أول والذي استشهد أثناء مطادرة المتهمين وطلب منه استخراج إذن تفتيش من الرئاسة وإحضاره له بالخرطوم وعندما ذهبت إليه وجد المتهم الأول مقبوض عليه بعد أن ضبط بحوزته المادة المخدرة وطلب منه الاتصال بالمتهم الثاني وطلب منه جرامات من مادة المس كريستال تم الاتفاق بينهم على مكان التسليم وتحركوا معه إلى منطقة المنشية بالخرطوم وعند وصولهم حضر المتهم الثاني وبرفقته المتهم الثالث وكان يقود العربة وقبل عملية التسليم تمت المداهمة، إلا أن المتهمين لم ينصاعوا إلى تعليمات الشرطة وقام المتهم الثالث بقيادة العربة بصورة دائرية ثم انطلق مسرعاً مما دعا أفراد الشرطة إطلاق ذخيرة على إطارات العربه التي اصطدمت بالحائط م ما أدى لتهشم العربة وتعرض المتهم الثاني والثالث إلى إصابات بالغة وبالإضافة إلى استشهاد الملازم أول الذي حاول إيقاف العربة أثناء هروب المتهمين وبتفتيش العربة عثرت بداخله على مخدرات تحت مقعد العربة كما تم ضبط المتهم الأول و بحوزته جرام ونص من المس كريستال المخدرة والمتهم الثاني ضبط بحوزته عدد( 5،) جرام للأول، كما عثر على (3) جرامات داخل كيس ملقي على الأرض على بعد مسافة من مكان الحادث.
صحيفة التيار – الخرطوم: أميرة التيجاني