الجزيرة: دعوة للاهتمام بالأسر المتعففة وتمليكها وسائل إنتاج

دعا والي ولاية الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، لضرورة زيادة الاهتمام بالأسر المتعففة من خلال تمليكها وسائل الإنتاج لنقلها من خط الفقر إلى دائرة الإنتاج. والتقى صبير، الأمين العام لديوان الزكاة الفاتح عبدالرؤوف.
ومن جانبه، كشف أمين ديوان الزكاة بالولاية الفاتح عبد الرؤوف، عن أن جملة الجباية للربع الأول من العام الجاري بلغت 284 مليون جنيه بنسبة 80 بالمئة، من الربط المقرر للعام والذي يبلغ 334 مليون جنيه.
وأشار لبرامج الديوان التي نفذها في شهر رمضان والتي تشمل: كيس الصائم، الإفطارات الجماعية، دعم الخلاوى والأسر المتعففة، فرحة العيد، دعم الفقراء والمساكين وإطلاق سراح النزلاء.
شبكة الشروق