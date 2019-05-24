استقالة نقابة عمال بنك السودان والمواصفات والمقاييس انحيازاً لخيارات الثورة

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الفرعية للعاملين ببنك السودان المركزي استقالتهم وانضمامهم للحراك الثوري واستعدادهم للإضراب العام الذي أعلن عنه تجمع المهنيين. فيما اتخذت نقابة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ذات الخطوة، معلنة انضمامها لخيارات الثوار.
ونفذ العاملون ببنك السودان حسب صحيفة المجهر، فعلياً وقفة احتجاجية في بحر الأسبوع الجاري، مطالبين بالسلطة المدنية، تأتي هذه التطورات عقب قرار المجلس العسكري فك تجميد النقابات والاتحادات المهنية رداً على إعلان الحرية والتغيير بالعصيان المدني.
كوش نيوز