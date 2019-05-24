شمال كردفان تصدر قرارا بتخفيض رسوم الذهب

أصدر اللواء الركن محمد الخضر محمد حامد والي ولاية شمال كردفان المكلف قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة بالأبيض قرارا بتخفيض رسوم جوال الحجر والجرارة بمناطق تعدين الذهب بمحليتي سودري وجبرة الشيخ .
واشار القرار الذي تحصلت ( سونا ) على نسخة منه لتخفيض رسوم العوائد الجليلة المفروضة على جوال الحجر والجرارة في تلك المناطق التي كانت في السابق يتم تحصيلها بمبلغ 140جنيه وخفضها القرار إلى 50جنيها اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وإلى حين اشعار آخر.
ودعا القرار وزارة الانتاج والمواردالاقتصادية ومحليتي سودري وجبرة الشيخ والشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات ذات الصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار.
إلى ذلك رحب عددا من العاملين بمواقع التعدين الأهلي بهذا القرار، مشيرين إلى أن القرار يأتي ضمن اهتمامات حكومة الولاية الرامية لتشجيع زيادة الانتاج والانتاجية .
وقالوا في تصريح لـ(سونا) إن القرار يسهم كثيرا في دفع مسيرة العمل بمواقع التعدين واشادوا باللواء الركن محمد الخضر محمد حامد على اصداره على هذا القرار.
سونا