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2019/05/24

2019/05/24


تحطم مروحية تتبع للأمم المتحدة بمطار كادقلي


مروحية

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تحطمت مروحية من طراز mi17 بمطار كادقلي الدولي، تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس.
ولم ترد تفاصيل عن أسباب وملابسات الحادث بعد.
تفاصيل أوفى لاحقاً

الصيحة

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