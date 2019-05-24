تحطم مروحية تتبع للأمم المتحدة بمطار كادقلي

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2019/05/24
2019/05/24
تحطمت مروحية من طراز mi17 بمطار كادقلي الدولي، تتبع لمنظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس. ولم ترد تفاصيل عن أسباب وملابسات الحادث بعد. تفاصيل أوفى لاحقاً
الصيحة
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