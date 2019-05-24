نقابات عمال شمال كردفان تستلم اصولها

تسلمت نقابات العمال بولاية شمال كردفان بهياكلها القديمة اصولها الثابتة والمتحركة والمالية كافة من اللجنة التي كونها الوالي المكلف لاستلام اصول النقابات وذلك انفاذا لتوجيهات المجلس العسكري الانتقالي الخاصة بفك تجميد النقابات، وفقا لهياكلها القديمة لتباشر مهامها ، وشهد مراسم التسليم اعضاء اللجنة من الاجهزة العدلية والقوات النظامية.
واشاد الأستاذ. محجوب ايدام رئيس اتحاد نقابات عمال الولاية في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء ) عقب مراسم التسليم بالروح العالية والتعامل الجميل من اعضاء اللجنة.
ودعا العاملين في جميع انحاء الولاية بالتوجه إلى العمل والانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين ،مترحما على شهداء الثورة ،لافتاً إلى اهمية بذل المزيد من الجهود بهدف خدمة العاملين بشمال كردفان.
وقال إن ابواب النقابات واتحادات العمال بالولاية مفتوحة للعاملين بالولاية كافة دون تمييز.
ودعا محجوب إلى أهمية الوصول إلى اتفاق يشمل كافة السودانيين .
واشاد رئيس اتحاد عمال الولاية بالجهود الكبيرة التي قامت بها الاتحادات العمالية الدولية خاصة اتحاد نقابات العمال العرب في وقفتهم ومناشدتهم للمجلس العسكري الانتقالي بهدف فك تجميد النقابات العمالية بالسودان.
وفي الختام استمع ايدام إلى مداخلات قيادات الحركة النقابية بالولاية حول وضع رؤى جديدة تدعم مسيرة الحركة النقابية بشمال كردفان خدمة لمنسوبيها.
سونا