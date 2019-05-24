الساعوري يحيي مجاهدات الشرطة السودانية في حفظ الآمن

في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري للمؤسسات والوحدات الحكومية والأجهزة الأمنية بالولاية الشمالية قام اليوم بزيارة لرئاسة شرطة الولاية يرافقه فيها عددا من أعضاء لجنة أمن الولاية وأمين عام حكومة الولاية حيث التقى الوالي خلال الزيارة بمدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة الجيلي عثمان أرباب ونائبه اللواء شرطة مدثر حسن، كما خاطب لدى لقاءه ضباط وضباط صف وجنود قوات شرطة الولاية، محييا مجاهدات وتضحيات الشرطة السودانية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات المواطنين.
وقال إن زيارته لشرطة الولاية يجئ تقديرا ووفاء لجهود وادوار الشرطة في دعم مجالات العمل المختلفة بالشمالية، مضيفا أن الشرطة ينتظرها دورا كبيرا وهي تعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والأجهزة الأمنية والعدلية الاخرى في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ومحاربة الفساد والمفسدين وحماية حقوق المواطنين.
من جانبه اكد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة الجيلي عثمان أرباب في حديثه أن الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الامينة في حفظ الأمن والاستقرار والطمأنينة وخدمة المواطنين.
سونا