خوجلي يؤكد استقرار الاوضاع الامنية بشمال دارفور

اكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي استقرار الاوضاع الامنية واتساع دائرة رقعتها بمختلف المناطق بالولاية وذلك بفضل جهود الاجهزة الامنية وتعاون الادارة الاهلية والمواطنين.
واقر بوجود تفلتات امنية ببعض المناطق. وقال انها لا تعدو أن تكون سلوكا فرديا. وحث خوجلي خلال مخاطبته المصلين بمسجد الزاوية التجانية الكبرى بالفاشر عقب اداء صلاة الجمعة الشباب بعدم ممارسة الظواهر السالبة التي لا تمت الي سلوك الافراد بصلة، مجددا اهتمام حكومته بمعاش الناس والعمل على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، مستعرضا الجهود التي بذلتها حكومته في سبيل توفير مياه الشرب للمواطنين بمدينة الفاشر والمتمثلة في اعادة تأهيل عشرة صهاريج مياه لإمداد المواطنين بأحياء الفاشر بالمياه فضلاً عن الشروع في اعادة تأهيل صهاريج اخرى بأحياء الفاشر، معلنا عن وصول محولين كهربائيين لمحطة مياه شقرة بتكلفة كلية بلغت (6)ملايين جنيه وذلك لادخال عشر آبار اضافية جديدة لإمداد المدينة بالمياه. وبشر المواطنين بقرب حل مشكلة كهرباء مدينة الفاشر ووداع عهد قطوعات الكهرباء التي باتت تؤرق الفاشر لفترة طويلة. وتعهد خوجلي بالعمل لتحقيق التنمية والرفاه للمواطنين.
وكان إمام وخطيب مسجد التجانية الشيخ النور قد استعرض فضائل شهر رمضان المعظم بجانب ليلة القدر وغزوة بدر الكبرى، داعيا المصلين الى ضرورة استلهام العظات والعبر من غزوة بدر الكبرى.
سونا