اتحاد أصحاب العمل: لا ندرة في سلع “العيد” بالأسواق حالياً

كشف أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل د. سمير أحمد قاسم عن توقف المستوردين عن العمل حالياً وأكد عدم وجود طلبات جديده للسلع الخاصة بالعيد بسبب ركود حركة السوق .
وتوقع قاسم فى حديثه لـ( باج نيوز ) نشاط حركة الاستيراد فى حال وجود استقرار سياسي خلال الفتره المقبله، فضلاً عن إستقرار سعر الصرف.
وشدد على عدم وجود ندره في السلع فى الأسواق حالياً نتيجة لعمليات الاستيراد التي تمت خلال الفتره الماضية.
وعادةً ما تشهد البلاد سنوياً مع اقتراب العيد استيراد كميات كبيرة من السلع العيدية خاصة الملابس والحلويات وأدوات الزينة ويعاني المستوردين من مشكلات كبيرة تتثمل فى عدم استطاعة البنك المركزي السوداني توفير النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد ما يضطرهم للجوء للسوق الموازية للعملات.
الخرطوم : باج نيوز