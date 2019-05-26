المؤتمر السوداني: “المجلس العسكري” يقف حجرة عثرة امام تحقيق أهداف الثورة

قال حزب المؤتمر السوداني الأحد إن المجلس العسكري بتعنته في التفاوض يقف حجر عثرة امام تحقيق مطالب الثورة السودانية، مؤكداً أن الإضراب السياسي هو حلقة جديدة من النضال لاكمال تحقيق أهداف الثورة.
وانتهت آخر جولة تفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الانتقالية، بعد تباعد مواقف الطرفان من تشكيل المجلس السيادي.
ومنذ يومين تكثف قوى اعلان الحرية والتغيير الدعوات للإضراب السياسي الذي حددت له يومي الثلاثاء والأربعاء تمهيداً للدخول في الإضراب الشامل والعصيان المدني.
وقال المؤتمر السوداني في بيان تلقت (باج نيوز) نسخة منه الأحد إن البلاد تدخل مرحلة مفصلية من تاريخ ثورتها التي انتصرت فيها إرادة الشعب التي لم تلن أمام بطش الجلاد.
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير أنخرطت في تفاوض مع المجلس العسكري بهدف نقل السلطة للمدنيين بأعجل ما تيسر، مضيفاً “لكن هذا المسار ظل يعطل تكوين السلطة الإنتقالية المدنية التي تعبر عن قوى الثورة”.
وأشار إلى مضي الشهر الثاني والآمال في إكمال مهام الثورة تصطدم بحائط تعنت المجلس العسكري ووقوفه عثرة في طريق تحقيق مطالب الشعب السوداني.
وشدد على أن الإضراب المعلن بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير ليومي الثلاثاء والأربعاء هو حلقة جديدة من حلقات النضال لإكمال مهام الثورة.
باج نيوز
1 التعليقات
طارق
2019/05/26 at 7:21 م (UTC 2) رابط التعليق
هل هي مطالب الشعب السوداني أم مطالب حزب المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي؟