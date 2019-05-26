بالفيديو: الفنانة رؤى محمد نعيم سعد تحصد الاعجاب بشعر (منكوش) بعيدا عن والدها

حازت الفنانة والممثلة الشابة رؤى ابنة المخرج المسرحي الكبير محمد نعيم سعد -حازت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر دورها الذي قدمته في السلسلة الكوميدية (عطسة دراما) في حلقة بعنوان العدل حيث قامت بتجسيد شخصية الزوجة الثانية التي ظلت تتشاجر مع (ضرتها).
وأشار عدد من المتابعين للحلقة الدرامية بان التميز الذي ظهرت به الممثلة رؤى يعود لابتعادها عن الفضائيات والقنوات الرسمية التي ظلت تطل عبرها حيث قال معلق :(حتى رؤى محمد نعيم معاكم مستواها غير الفضائيات طلعتو احسن العندها رغم ان ابوها مخرج ومثلت كتير في الشاشات لكن معاكم غير ومستواها اعلى بي ١٠٠ مره ومرتاحه في التمثيل).
بينما عبر كثيرون عن اعجابهم بادائها للشخصية حيث كتب احدهم معلقا 🙁 والله رؤى دي معلمة) واشار اخر الى الشخصية التي قامت بادائها حيث قال : (الشعرها منكوش دي معلمه والله عندها اختها الكبيرة برضو ممثلة) وقال آخر 🙁 والله يا رؤى مبدعة).
الخرطوم (كوش نيوز)