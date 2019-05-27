صرف مرتبات ومنحة العيد للعاملين بالخرطوم

وجه الأستاذ حسن محمد إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم باستكمال صرف جميع مرتبات ومنحة العيد للعاملين بالمحلية (نقداً) خلال الفترة المقررة.
واكد خلال تفقده منافذ صرف مرتبات شهر مايو للعام 2019م بالخزن الفرعية بالوحدات الإدارية لقطاعات الخرطوم شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط ورئاسة المحلية، أكد أهمية استكمال صرف جميع مرتبات العاملين، وفقاً لتوجيهات وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية مع التأكيد على عمل منافذ الصرف خلال ساعات الدوام الرسمية يومياً ضماناً لاستكمال الصرف النقدي لجميع العاملين بالمحلية .
مطالباً إدارة الشئون المالية برفع تقريرا يوميا عن موقف الصرف، وفقاً للكشوفات المعتمدة من إدارة المرتبات لضمان صرف جميع العاملين لاستحقاقاتهم قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك.
الخرطوم (سونا)