ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر الطيران بشكل مفاجئ

أعلنت وكالات السفر في السودان عن ارتفاع تذاكر الطيران وذلك على نحوٍ مفاجئ بنسبة تصل إلى “20%”، وسط استنكار عدد من المسافرين.
وتسبّب ارتفاع تذاكر الطيران بجانب صعوبة الحجوزات إلى تأجيل المعتمرين لسفرهم حتى عمرة ربيع، وذلك بسبب الإقبال المتزايد لتفضيل البعض قضاء إجازة العيد بكل من القاهرة ودبي.
وقال صاحب وكالة عزمي للسفر والسياحة عبد الله عزمي في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ سعر تذكرة الخرطوم إلى جدة يتراوج ما بين”35″ إلى”41″ ألف جنيه، فيما تبلغ سعر تذكرة الخرطوم إلى القاهرة ما بين”20″ إلى”55″ ألف جنيه، في وقتٍ بلغت فيه سعر التذكرة إلى دبي”17800″، والدوحة”700″ دولار.
وأوضح إبراهيم عمر وهو موظف بأحد وكالات السفر بالخرطوم أنّ هناك بعض الشركات بدأت رسميًا في طرح عروض شهر العسل لعدد من الوجهات لاسيما القاهرة ودبي، متوّقعًا أنّ تشهد إقبالاً كبيرًا.
وأضاف” هذه العروض تترواح ما بين1200 إلى 2000 دولار للأسبوع”.
الخرطوم: باج نيوز