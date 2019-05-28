حالة نادرة .. أفعى أناكوندا تلد دون تزاوج

ولدت أفعى أناكوندا في الثامنة من عمرها، في حديقة نيو إنغلاند للأحياء المائية بمدينة بوسطن الأميركية دون أي تزاوج مع ذكر، وهي الحالة النادرة التي تسمى “التوالد العذري”، أو “توالد الأجنة”، ونجم عنها ولادة أفعيين صغيرتين من الأناكوندا الأم.
وقالت الحديقة في بيان، إنه نقلاً عن اختبار الحمض النووي، فإن الأم واسمها “آنا” أنجبت أفعيين يبدو أنهما متطابقتان وراثياً مع والدتهما.
وذكر البيان أن عملية التوالد، التي تسمح للكائن الحي الأنثوي بالتكرار دون تلقيح من الذكور، نادرة للغاية بين أنواع الفقاريات. وتم توثيق التوالد في عدد محدود من أنواع السحالي وسمك القرش والطيور والثعابين.
وهذه الحالة هي الثانية المؤكدة للتوالد عند فصيلة الأناكوندا الخضراء، إذ حصلت الأولى في حديقة حيوانات بالمملكة المتحدة عام 2014.
وقد اكتشفت ولادة “آنّا” الذاتية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتطلب الأمر تحقيقاً مستفيضاً للتأكد من أن ذلك تم من خلال التكاثر غير الجنسي.
العربي الجديد
1 التعليقات
عمار
2019/05/28 at 2:10 م (UTC 2) رابط التعليق
حدث ذلك مرة واحدة في الجنس البشري على ما أظن.