اتحاد العمال : تحويل مرتبات ومنحة العيد نقداً للوحدات الحسابية بالعاصمة والولايات

كشف اتحاد عمال السودان عن تحويل وزارة المالية الاتحادية مرتبات ومنحة مايو للوحدات الحسابية في مواقع العمل في الخرطوم والولايات على أن يتم الصرف نقداً في وقت شكت فيه بعض الولايات من عدم وصول المرتبات حتى الآن ودعت إلى الإسراع في تسليمها لتفادي الازدحام مع اقتراب عيد الفطر المبارك .
وقال أمين علاقات العمل خيري النور لـ(السوداني) إن المرتبات وصلت للوحدات الحسابية وبدأت عمليات الصرف للعاملين.
في وقت أكدت فيه بعض الولايات عدم بدء عمليات الصرف لجهة عدم وصول الكاش من الخزينة المركزية.
وأشار عاملون بولاية سنار إلى عدم صرف المرتبات اليوم متوقعين صرفها خلال اليومين المقبلين في مواقع العمل مؤكدين تسليم الوزارة المرتبات والمنحة للوحدات الحكومية.
وقال رئيس اتحاد عمال الشمالية الطاهر إبراهيم في حديثه لـ (السوداني) إن المرتبات لم تصل إليهم حتى الآن وتابع نحن في انتظار الكاش من الخرطوم إلى فرع بنك السودان وأشار إلى أن كافة الوحدات تم فتح حسابات لها لدى بنك السودان المركزي فرع دنقلا. وأضاف لدينا آلية لمتابعة الكاش من خروجه من بنك السودان وحتى وصوله مشيراً إلى أن الصرف يتم في الوحدات الحكومية داعياً الخزينة المركزية إلى الإسراع في توفيرالكاش قبل الخميس لتفادي الدخول في زحمة العيد مشيراً إلى أن الاتحاد خلال الأيام الماضية بذل مجهودات كبيرة لتوزيع سلة رمضان لعمال الولاية حيث تم توزيع جوال شكر ودقيق لـ٢٣ ألفاً من العمال بينهم١٣,٧٠٠لموظفي التعليم والعاملين.
وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن عن صرف رواتب جميع العاملين بالدولة والمعاشيين لشهر مايو الحالي اعتباراً من الأحد الماضي، وأكد تعميم صحفي للمجلس العسكري أجازته صرف راتب جميع العاملين بالدولة والمعاشيين لشهر مايو وحافز عيد الفطر المبارك.
الخرطوم : الطيب علي
صحيفة السوداني