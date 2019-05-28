سودانيون يبدأون إضراباً عاماً عن العمل احتجاجاً على تأخر نقل السلطة للمدنيين

بدأ اليوم الإثنين موظفي وعمال عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة أضراباً عن العمل يستمر حتى يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على تأخر المجلس العسكري الانتقالي في نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وخفت الحركة في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم اليوم كما اغلقت المحال التجارية أبوابها استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للدخول في إضراب لمدة يومين.
وقال شهود عيان لـ (باج نيوز) إن مؤسسات عديدة بالخرطوم خصوصاً قطاع البنوك بداءً من بنك السودان المركزي نفذّ موظفيها إضراباً عن العمل حيث بعضهم في وقفات احتجاجية خارج مكاتبهم تدل على تنفيذهم للاضراب.
وأكد شهود العيان وجود تعزيزات عسكرية ضخمة من قوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم القريبة من محيط قيادة القوات المسلحة حيث يعصم الآلأف منذ حوالي شهرين.
وكان المجلس العسكري رفض الدعوة للاضراب وشدد نائب رئيس المجلس على العاملين بالمؤسسات الحكومية ضرورة الانضابط في العمل حضوراً وانصرافاً.
باج نيوز
1 التعليقات
تسقط بس
2019/05/28 at 5:40 م (UTC 2) رابط التعليق
ليس سودانيون و لكن كل السودانيون عدا الضروريات المعذورين و الخونة المأحورين