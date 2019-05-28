النيل الأبيض تعلن سعيها لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي

اعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض سعيها لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي وتعهدت بالعمل المبكر لإكمال التحضيرات.ووقف وفد اللجنة الاقتصادية الاتحادية خلال زيارته يوم الثلاثاء لولاية النيل الأبيض برئاسة الدكتور بابكر عثمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادي علي استعدادات الولاية للموسم الزراعي. وعقد الوفد إجتماع مشترك بقاعة أمانة حكومة الولاية بربك مع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بحضور والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي ولجنة أمن الولاية وممثل البنك الزراعي والشركات والمزارعين،واستمع الوفد لتقرير مفصل من المهندس الهادي عجيب مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية حول استعدادات الولاية للموسم الزراعي من حيث المساحات المستهدفة والخطة التأشيرية للمحاصيل والمدخلات الزراعيه والتقاوي والتمويل. وأشار وكيل وزارة الزراعة والغابات الدكتور بابكر عثمان محمد رئيس الوفد للجهود التي بذلتها حكومة ولاية النيل الأبيض في التحضير المبكر للموسم الزراعي من خلال تسهيل عمليات التمويل وتوفير الوقود الخاص بالتحضير للموسم الزراعي وإزالة كافة العقبات التي تواجه المزراعين واعلن دعم اللجنة الاقتصادية الاتحادية لجهود النيل الأبيض لإنجاح الموسم الزراعي وتوفير كافة المعينات لزراعة المساحة المخصصة في الموسم الزراعي في العروتين الصيفية والشتويه واوضح إن اللجنة طافت علي اكثر من خمسة عشر ولايه وضعت من خلالها التدابير اللازمة لإنجاح هذا الموسم الزراعي الذي يعتبر تحدي حقيقي لعمل اللجنه. من جهته أكد والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي سعي حكومة الولاية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي والعمل مبكرا لإكمال التحضيرات الزراعيه من خلال توفير الجازولين الخاص بالزراعة وتكوين لجان متخصصة لتوزيعه ومتابعة إجراءاته وقال إن الوفد اطمأن علي جاهزية النيل الأبيض للموسم الزراعي وناقشنا معه عمليات تأهيل المشاريع المرويه وكيفية توطين عمليات التقاوي لإنجاح الموسم الزراعي.
النيل الابيض:التيار الاكترونية