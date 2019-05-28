اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 28 مايو 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 63.00جنيه
الريال السعودي : 16.80جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 69.93 جنيه
الدرهم الإماراتي : 17.26جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 17.29 جنيه
الجنيه الإسترليني : 79.38جنيه
الجنيه المصري : 3.68جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم