مالطا تنقذ 216 مهاجرا قبل غرق زورقهم

انتشل قارب دوريات تابع للقوات المسلَّحة في مالطا أكثر من 200 مهاجر من زورقين في البحر المتوسط، وسيعود بهم إلى البلاد، السبت.
ويُعتقد أنَّ امرأة حبلى وعدداً من الأطفال من بين 216 مهاجراً جرى إنقاذهم، ولم تُعرف جنسياتهم بعد.
وقال متحدث باسم القوات المسلَّحة في مالطا إنَّ قارب دورية أرسل إلى زورق يتعرَّض للغرق إلى الجنوب من مالطا، الجمعة، وبعد انتشال المهاجرين منه تمَّ توجيهه إلى زورق ثانٍ وهو في طريق العودة وانتشل مَن كانوا على متنه أيضاً.
وأفادت القوات المسلَّحة بأنَّ تحسُّن الأحوال الجويّة أدى لزيادة عمليات الهجرة عبر البحر انطلاقاً من ليبيا وتونس والجزائر على مدى اليومين الماضيين، إذ وصل 12 قارب مهاجرين إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوزا.
وقال خفر السواحل الليبي، الجمعة، إنَّه أنقذ 290 مهاجراً من قوارب مطاطيّة قرب العاصمة طرابلس.
بوابة العين الاخبارية