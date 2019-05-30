انسياب حركة البصات السفرية والحافلات بشمال كردفان

كشفت جولة قامت بها وكالة السودان للأنباء اليوم إلى الميناء البري بمدينة الأبيض وقفت خلالها وكالة السودان للأنباء على حركة انسياب البصات السفرية المتجة إلى الخرطوم ومدني بجانب الحافلات السفرية بين المحليات. واكد عدد من سائقي البصات والحافلات السفرية في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أن العمل في نقل الركاب منساب في طرق المرور كافة بالولاية مشيرين إلى أنهم يعملون في خدمة المواطنين وليست لجهات بعينها.
وقالوا إن العمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة خاصة أن شهر رمضان على وشك الانتهاء وذلك لتمكين المواطنين كافة الراغبين في قضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويهم.
من جهة اخرى اعرب عدد من المغادرين الذين استطلعتهم سونا عن ارتياحهم لتوفر المواصلات.
سونا