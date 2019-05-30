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2019/05/30

2019/05/30


كتائب ظل في الكهرباء تشهر مسدسات وسكاكين للمضربين



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وقعت أحداث خطيرة برئاسة شركات الكهرباء في أول يوم لإضراب، بقيام مجموعات من إدارة الأمن والسلامة بالكهرباء بتهديد العاملين بمسدسات وسكاكين .

وقال عاملون بالكهرباء أمس الأول، إن مجموعة من كتائب الظل تتبع للإدارة المحلولة هاجمتهم وأشهرت في وجوههم المسادسات والسكاكين لإرهابهم وتخويفهم .

وفي سياق مواز تدخل قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو ووصل إلى مباني رئاسة الكهرباء ووجه بنقل منسوبي الإدارة فوراً إلى وحدة السدود بعد طلب العاملين بالكهرباء إلقاء القبض عليهم .

وأبان العاملون وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن دقلو نجح في أحتواء الأحداث وتصعيد العاملين بقطع الإمداد الكهربائي عن عموم البلاد .

الخرطوم (كوش نيوز)

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