كتائب ظل في الكهرباء تشهر مسدسات وسكاكين للمضربين

وقعت أحداث خطيرة برئاسة شركات الكهرباء في أول يوم لإضراب، بقيام مجموعات من إدارة الأمن والسلامة بالكهرباء بتهديد العاملين بمسدسات وسكاكين .
وقال عاملون بالكهرباء أمس الأول، إن مجموعة من كتائب الظل تتبع للإدارة المحلولة هاجمتهم وأشهرت في وجوههم المسادسات والسكاكين لإرهابهم وتخويفهم .
وفي سياق مواز تدخل قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو ووصل إلى مباني رئاسة الكهرباء ووجه بنقل منسوبي الإدارة فوراً إلى وحدة السدود بعد طلب العاملين بالكهرباء إلقاء القبض عليهم .
وأبان العاملون وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن دقلو نجح في أحتواء الأحداث وتصعيد العاملين بقطع الإمداد الكهربائي عن عموم البلاد .
الخرطوم (كوش نيوز)