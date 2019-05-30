القوات المسلّحة تعلن تفاصيل حادثة شارع النيل ومقتل المواطنة ميادة

أعلنت القوات المسلّحة عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل مواطنة أوّدت رصاصة بحياتها في شارع النيل بالخرطوم اليوم”الأربعاء”.
وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل الثائرة ميادة وجنينها نتيجة إصابتهما برصاصة طائشة في اشتباكٍ بين الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل بالخرطوم.
وقال بيان صادر عن القوات المسلّحة إنّ أحد الأفراد يتبع للواء الدفاع والخدمات في حالة سكر أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي أثناء مشاجرة بين أفراد من القوات المسلّحة ومواطنيين بشارع النيل أسفل كوبري النيل الأزرق من الناحية الجنوبية أدى إلى إصابة المواطنة ميادة جون في رأسها مما أدى لوفاتها في الحال، فيما أصيب أحد المواطنين في رجله بجانب جندي آخر.
وكشفت البيان عن إلقاء القبض على الجاني وإسعاف المصاب، فيما تمّ نقل جثمان المواطنة ميادة إلى المشرحة.
وأكّدت القوات المسلّحة أنّ الحادث يعّد فرديًا، ومعزول وأنّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل التدابير اللازمة التي تحفظ الأمن وتحمي المواطنين.
باج نيوز
1 التعليقات
sawah sudani
2019/05/30 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحادث مخطط شيوعى اكيد تم بواسطة احد قريب من العسكرى سوى كان عصير او شاى او طعام او اى شيء اخر و بعدها افتعال مشكله معه و هم يعرفون تماما كيف يتصرف شخص يحمل سلاح فاقد للادراك بسبب المخدر او الخمر خاصة اذا أشهر له الطرف الآخر سلاح ابيض او شيء من هذا القبيل و لماذا ميادة جون ذات نفسها هناك و فى هذا الزمن و مع هذه الشبه من الصعاليك ؟ و لماذا الاحتكاك بفرد من القوات النظامية !!!!؟ و هو يؤدى واجبه ؟!!!
الهدف معروف جر الجيش و بعض الأطراف للحرب .
يجب ترحيل كل أجنبي يوجد بمناطق الاعتصام .