والي نهر النيل يوجه بتوفير وقود التعدين ومعالجة قضايا القطاع

دعا والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين إلى إحكام سيطرة الدولة على مفاصل العمل والإحاطة بالمنتجات ومعالجة معوقات الإنتاج بالمؤسسات والقطاعات الإيرادية بالولاية كافة.
ووجه لدى ترؤسه بالأمانة العامة للحكومة بالدامر أمس الاجتماع الذي ضم الجهات ذات الصلة بالإيرادات بالولاية كافة؛ وجه الوالي بضرورة إحكام التنسيق وتكامل الجهود لوضع الحلول الناجعة لمشاكل الولاية وتسهيل حركة المرور وانسيابها بالمعابر ومعالجة الطرق المهددة لسلامة المواطن، داعياً إلى مراجعة القوات النظامية بطرق المرور السريع بالولاية، إلى جانب إحكام الرقابة على توفير الوقود الخدمي ووقود التعدين والنظر في معالجة قضايا التعدين. وأكد المدير العام للمالية عبد الكريم أحمد محمد التنسيق الكامل بين المكونات ذات الصلة بالعمل المالي بالولاية كافة فيما يتعلق بتحقيق الإيرادات الذاتية للولاية والتي تبلغ في مجملها 2,224,400,000 جنيه بمساهمة تشمل قطاعات الأسمنت والتعدين والضرائب والمرور، مؤكدا أن الولاية تشهد نموا مضطردا في مجال الإيرادات السنوية.
صحيفة السوداني