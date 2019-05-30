تدشين زراعة القطن بالسوكي الزراعية

انطلقت بأقسام هيئة السوكي الزراعية وبمشاركة شركاء الإنتاج الأربعة الشركة الإفريقية, مزارعو تنظيمات المنتجين, الإدارة الزراعية وإدارة الري، عمليات زراعة محصول القطن بقسم تكتوك بهيئة السوكي الزراعية. وكانت البداية بالزراعات بعد أن تمت كل العمليات الزراعية آلياً حيث تمتُ الزراعة بالصنف صيني (1) المعدل وراثياً.
وأكد رئيس جمعيات المنتجين بهيئة السوكي الزراعية بكري محمد توم جاهزيتهم للموسم الزراعي, مؤكداً توفير المدخلات وانسياب الوقود وفق المخطط له, كاشفاً عن تركيب مستودع إضافي بسعة 27 الف جالون, مؤكداً على أن الشركة الأفريقية أوفت بتنفيذ ما عليها من توفير وترحيل مدخلات الإنتاج بجانب أن إدارة الري هيأت متطلبات الري المدني والميكانيكي وتجهيز القنوات ومتطلباتها, وقال بكري إن الإدارة الزراعية قامت بإعداد ما عليها من خطط وتجهيز كوادرها, كاشفاً عن تشغيل إحدى وحدات الري حيثُ وقف الشركاء على وصول المياه في الترعة الرئيسة حتى تكتوك.
ولفت المدير العام لهيئة السوكي الزراعية المهندس أحمد التجاني اكتمال التحضيرات بنسبة كبيرة لكل المساحة المستهدفة والبالغة (57) ألف فدان منها (20) ألف قطن ومساحة (25) ألف ذرة ومساحة (10) آلاف فدان فول صويا ومساحة ألفَي فدان خضروات, مؤكداً جاهزية الآليات المختلفة لكل المراحل الفلاحية.
ووجه قيادات شركاء الإنتاج باستمرار العمل طيلة الأيام القادمة وفي كل الأقسام وبنمط أسرع لإكمال العمليات الزراعية في كافة مناطق المشروع.
وأكد المزارع بهيئة السوكي الزراعية عبد الله قسم الله التزام وتنفيذ الشركة المتعاقدة مع المزارعين بكافة المطلوبات, مؤكداً استفادتهم كمزارعين من الشراكة التعاقدية وخروجهم بفوائد كبيرة في الموسمين السابقين.
صحيفة السوداني