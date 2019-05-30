الاتحاد الإفريقي يدعو لاحترام إرادة الشعب السوداني في التحول الديمقراطي

دعا الاتحاد الإفريقي إلى حل سريع للأزمة بالسودان من خلال احترام إرادة وطموحات الشعب في التحول الديمقراطي.
وجدد الاتحاد الإفريقي في بيان أمس إدانته ورفضه القاطع لأي تحركات غير دستورية لتغيير الحكم في السودان، خاصة عبر الانقلاب العسكري، وأضاف: “نشدد على الحاجة العاجلة لحل سريع للأزمة الراهنة بناءً على احترام إرادة وطموحات الشعب السوداني للانتقال الديمقراطي”، وأردف: “نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في السودان عقب تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 11 أبريل الماضي، وتداعيات ذلك على البلاد والمنطقة والقارة الإفريقية”.
ودعا الاتحاد الإفريقي جميع السودانيين إلى إعلاء مصالح بلادهم فوق أي اعتبارات أخرى، وقال: “نحث الجيش وممثلي القوى المدنية على العمل سويًا للتوصل لحل شامل للأزمة”.
وعقد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا لبحث الوضع في السودان.
وقال مفوض الأمن والسلم الإفريقي إسماعيل شرقي، إن الاتحاد الإفريقي سيواصل دعمه للسودان للانخراط بإيجابية وإيمان حقيقي في عملية تفضي لحل سياسي شامل، وتابع: “نحن مؤمنون بأن السودانيين لديهم القدرة لتهيئة مرحلة جديدة لبلادهم”.
صحيفة السوداني