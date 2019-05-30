مشاركة اكثر284 ضابطا والفي فرد شرطة في تفويج العيد

كشفت شرطة مرور ولاية الخرطوم إن مائة أربعة وثمانين ضابطا ومايقارب الالفين فردا سيتوزعون علي مائتي اربعة وثمانين دورية لتنفيذ التفويج والتفويج العكسي الذي سينطلق عقب عطلة العيد مباشرة والذي تنظمه ادارة الخرطوم لبقية الولايات.
وأعلنت دائرة المرور السريع عن إنطلاقة التفويج السنوي في الخامس والعشرين من رمضان الجاري وقال مدير دائرة المرور السريع النذير خضر في المؤتمر الصحفي الذي خصص للحديث حول هذا الامر إنهم إستطاعوا تفويج أكثر من ألف واربعمائة فوج العام الماضي.
وامتدح جهود منسوبي الادارة العامة للمرور ودائرة المرور السريع ومرور ولاية الخرطوم الذين عملوا علي تنفيذ الخطة التي وضعتها الادارة لضمان سلامة المسافرين لقضاء عطلة العيد مع أهليهم وذويهم من خلال التفويج السنوي.
شبكة الشروق