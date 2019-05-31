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2019/05/31

2019/05/31


خوجلي يصدر أمرطواريء بتنظيم استخدام دقيق الخبز



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أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اليوم أمر طوارئ بتنظيم استخدامات دقيق الخبز وقضى بموجبه حظر نقل دقيق الخبز المدعوم والمخصص للولاية خارج النطاق الجغرافي للولاية بجانب حظر استخدام الدقيق المدعوم لأي غرض آخر غير صناعة الخبز. ويحظر كذلك إعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض السلطات المختصة وحظر صناعة الخبز المخالفة للأوزان والمواصفات والمعتمدة من الجهات المختصة. ووجه أمر الطوارئ بمصادرة المحروقات التي يتم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر ومصادرة الوسيلة بالإضافة إلى سحب ترخيص الفرن والتوكيل. كما وجه الأمر كافة السلطات والجهات المختصة بوضع الأمر موضع التنفيذ الفوري.

سونا

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