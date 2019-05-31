معاوية يلتقي بالمدير العام هيئة مياه ولاية الخرطوم

التقى الأستاذ معاوية سليمان محمد سليمان المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل بمكتبه أمس بالمهندس مالك عمر العبيد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم المكلف وبحضور مهندس أحمد حسن مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالهيئة و الأستاذة ليلى حسن عوض مدير الشئون الإدارية والخدمة المدنية بالمحليــــــــــة والمهندس محي الدين عبد الله عمر مدير هيئة مياه المحلية والأستاذ الطيب عمر علي مسؤول ملف المياه بالمحليــــــــــة.
وقدم المهندس محي الدين عبد الله تقريرا شاملا عن شح الإمداد المائي الذي تعرضت له بعض المناطق بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعمل التدابير والترتيبات الرامية لتحسين استقرار الإمداد المائي.
المهندس مالك عمر العبيد مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المكلف أكد خلال اللقاء التزامه الكامل والفوري بمعالجة كل الأعطال بالآبار من طلمبات غاطسة ومولدات وموتورات لـ(١٣) بئرا لسد فجوة الإمداد المائي بالمحلية. الأستاذ معاوية سليمان المدير التنفيذي للمحلية امتدح دور هيئة مياه ولاية الخرطوم بالسعي الدؤوب لتوفير إمداد مائي مستقر، مناشدا والي ولاية الخرطوم ومدير هيئة مياه ولاية الخرطوم والمجلس العسكري باستعجال تكملة محطة أم دوم النيلية مع دراسة خط كهربائي ساخن للمحطات ذات الإنتاجية العالية تفاديا لقطوعات الكهرباء المبرمجة حتى تنعم المحلية بإمداد مائي مستقر.
وعلى ذات الصعيد قاموا بزيارة تفقدية لبئر الفيحاء مربع (٨) الجديدة ذات الإنتاجية العالية رافقهم خلالها الرائد مصعب عمر يوسف ممثل المجلس العسكري بهيئة مياه ولاية الخرطوم والمهندس ندى مدير إدارة الآبار الجوفية بالهيئة والأستاذ خالد عوض عبد الوهاب مدير غرفة طوارئ المحلية للوقوف ميدانيا على كل الآبار الجوفية والآبار ذات الإنتاجية العالية بالمحلية لرفع تقرير تفصيلي عن كل آبار المحلية للمجلس العسكري لمعالجة قطوعات المياه بصوره جذرية .
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