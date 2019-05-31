5.500 شرطي لتأمين الجزيرة في العيد

وضعت شرطة ولاية الجزيرة خطة متكاملة لتأمين الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.
وكشف اللواء شرطة إبراهيم محمد المهدي المدير العام لشرطة ولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أن الخطة تستهدف فرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين وعدم السماح لأي أشكال من الفوضى في جميع مناطق الولاية وذلك عبر انتشار 5.500 شرطي منهم 500 ضابط و5 آلاف من ضباط الصف والجنود وتكثيف الأفواج الليلية، ولفت المهدي إلى أن الخطة ترمي لتأمين شريط النيل الأزرق من حوادث الغرق وتوفير كافة معينات الدفاع المدني إضافة لضبط حركة المرور ومنع تكدس العربات في المدن الكبرى والأسواق وتكثيف الجهود في الالتزام بضوابط التفويج على طرق المرور السريع.
سونا