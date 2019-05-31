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2019/05/31

2019/05/31


حميدتي” يلتقي وفد مشائخ الطرق الصوفية


حميدتي

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أكّد وفد مشائخ الطرق الصوفية، ثقته في حكمة المجلس العسكري، لتجاوُز الظرف التاريخي الذي يَمُر به السودان، بوصفه الضامن للأمن والاستقرار بالبلاد.

ودَعَا الوفد خلال لقائه نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالقصر الجمهوري أمس، لضرورة توافُق مُكوِّنات البلاد السِّياسيَّة والمجتمعيَّة كَافّة دُون إقصاءٍ، لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وبحسب الصيحة أشاد الوفد بانحياز القوات المُسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى إلى الشعب لتحقيق رغباته وتطلُّعاته نحو التغيير وحياة العدالة والكرامة.

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