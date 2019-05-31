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2019/05/31

2019/05/31


الشرطة تقر بمقتل مواطن على يد أحد ضباطها


الشرطة السودانية

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قال المكتب الصحفي للشرطة، إن مشاجرة نشبت بدوافع “شخصية” بين ملازم شرطة ومواطن وتطورت مما دفع الملازم إلى إطلاق النار على المواطن مما أدى لوفاته، وقد حاصر المواطنون قسم شرطة البراري مطالبين بتقديمه للعدالة محذرين من فراره أو تأخير رفع الحصانة عنه توطئة لمحاكمته.

وأوضح المكتب في تعميم بحسب الجريدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي وأخطرت النيابة لمباشرة الإجراءات وتولي التحري. وأكد البيان مباشرة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بمهنية وحياد كامل لتحقيق العدالة.

كوش نيوز

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