جاد الله يؤكد أهمية القمم التي تستضيفها السعودية

أكد الأستاذ عبدالله جادالله المدير العام لوكالة السودان للأنباء أهمية القمم الثلاث الخليجية و العربية و الإسلامية التي تستضيفها حاليا المملكة العربية السعودية في ظل التطورات و التغييرات و عدم الاستقرار الذي تشهده العديد من الدول العربية و الإسلامية و التدخل في شؤونها الداخلية .
و قال جادالله – في مداخلاته التلفزيونية مع قناة الإخبارية السعوديه – إن قرارات القمتين العربية و الخليجية جاءت قوية و حاسمة في وقوفها و تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية على المنشئات النفطية السعودية وفي تأييدها لدولة الإمارات العربية المتحدة و إدانتها الهجمات على السفن المدنية التجارية و تهديدها للملاحة الدولية .
و قال مدير وكالة السودان للأنباء إن مداخلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن أمام القمة جاءت تأكيدا للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السودانية عند حدوث هذه الاعتداءات؛ حيث أكد البرهان اصطفاف السودان مع المملكة العربية السعودية و الإمارات و تأييده لهما في الإجراءات التي اتخذتها الدولتان لحماية مصالحهما.
و قال في ما يتعلق بتطورات الأحداث في السودان إن المجلس العسكري الانتقالي قد اتخذ مجموعة من الخطوات الرامية للوصول لاتفاق، وإلى ترتيبات الفترة الانتقالية المفضية لانتخابات تخرج البلاد من أزماتها الحالية .
و قال إن للسودان تجارب سابقة تعينه على الخروج من الموقف الحالي وهو أكثر قوة.
سونا