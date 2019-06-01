بالصورة .. “لون بشرة” ملكة جمال الهند يثير ضجة واسعة !

انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مسابقة ملكة جمال الهند بسبب غياب التنوع، واقتصار المسابقة على ذوات البشرة البيضاء.
وثارت الانتقادات بعدما نشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، الهندية الناطقة بالإنجليزية، صورة المرشحات الثلاثين اللواتي وصلن إلى الأدوار الإقصائية تحت عنوان “من ستحصل على لقب ملكة جمال الهند هذا العام؟”.
وشارك الناشط “لو براون جيمس” صورة من الصحيفة وأرفقها بتعليق ساخر، متسائلا: “ما الخطأ في هذه الصورة؟”.
وسخر مستخدمون آخرون لموقع تويتر، من أن صور المرشحات أقرب إلى إعلان لـ”كريم تبييض البشرة”، بسبب لون البشرة الفاتح.
صحيفة المرصد