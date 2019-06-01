اعتقالات وضرب سائقي وموظفي وعمال الميناء البري على خلفية تنفيذهم للإضراب 

أدان تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية اعتقال وضرب سائقي وموظفي وعمال الميناء البري بالخرطوم على خلفية تنفيذهم للإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، واستنكر التجمع ما تم للعمال والموظفين واصفاً إياه بالجريمة، مؤكداً أنهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول وفق المواثيق والقوانين الدولية التي صادق عليها السودان، وقال التجمع في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه، إن من تعرضوا للموظفين المضربين يمثلون مصالح الفاسدين الذين ما زالوا يتمتعون بفوائد كبيرة.
وأكد التجمع شروعه في اتخاذ الخطوات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق العمال والموظفين بما فيها عرض القضية على المنظمات الحقوقية الدولية، مشيراً إلى أن النيابة العامة قيدت بلاغا ضد المضربين تحت المادة 77 ازعاج عام، وبيّن أن مطالب سائقي وعمال وموظفي الميناء البري مشروعة وتتمثل في إيجاد شروط خدمة وتحديد ساعات للعمل تلتزم بالقانون ومعايير الأنسانية وتحديد أجور ورواتب واضحة للسائقين والعمال والموظفين و إلغاء إيصال ٩ موانئ الذي تسبب في أرتفاع أسعار التذاكر وفِي الكثيرِ من المشاكل ووجود تأمين صحي وحل مشكلة العفود المؤقتة وتحسين بيئة العمل وتهيئة الطرق ومراقبة كفاءة وجودة البصات.
واستنكر التجمع اعتقال الشرطة لأحد زملاء العاملين بالميناء المعتقلين بعد احضار الإفطار لزملائه، ودعا جميع المحامين للدفاع عن العاملين المضربين، وأهاب بتجمع المهنيين أن يضع قضايا الانتهاكات على رأس اجندته.
سيدأحمد إبراهيم
صحيفة الجريدة