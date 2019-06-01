الأرصاد: أمطار بأنحاء البلاد وحرارة مُرتفعة بالشمال

تَوقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المُبكِّر في تقريرها عن حالة الطقس للفترة (31 مايو – 8 يونيو 2019م)، أنّ يتقدّم الفاصل المَداري شمالاً عن موقع تمركُزه الحالي شمال عطبرة والخرطوم والفاشر ليصل أقصى شمال البلاد خلال الفترة أعلاه مِمّا يُوفِّر الظروف الجوية المُناسبة لهُطُول الأمطار في جميع أنحاء البلاد.
وَتَوقّعَ رئيس الوحدة أبو القاسم إبراهيم إدريس حَسب (سونا) أمس، هُطُول أمطار خفيفة إلى مُتوسِّطة بالولايات الشِّمالية والوسطى والخرطوم والبحر الأحمر وشمال كُردفان وشمال دارفور، وهُطُول أمطار مُتوسِّطة إلى غزيرةٍ في أجزاءٍ واسعةٍ من ولايات كسلا، القضارف، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان وجَنوب وغَرب دارفور، وتوقّع أن يَسُود البلاد طَقْسٌ حَارٌ جداً نهاراً، دافئ إلى مُعتدل ليلاً في الشمال وحَار نسبياً إلى حَار نهاراً، مُعتدل ليلاً وفي الصباح الباكر، وعلى السَّاحل والشرق وحِزام الأواسط تَوقّع طَقساً دافئاً إلى حار نهاراً مُعتدل ليلاً في الصباح وفي جنوب الأواسط والحزام الجنوبي، وأوضح أنّ أعلى درجات حرارة مُرتفعة مُتوقّعة في الولاية الشمالية تصل إلى (47) درجة مئوية خَاصّةً في مناطق دنقلا وأبو حمد ووادي حلفا، وناشد بتوخِّي الحَيطة والحذر وتنظيم الأنشطة بما يتوافق مع هذا الطقس الحَار جداً، وتوقّع أن تَسُود خلال فترة التوقُّع رياحٌ جُنوبيةٌ في أغلب أنحاء البلاد بسُرعاتٍ خفيفةٍ إلى مُتوسِّطة ونشطة مُثيرة للغُبار أحياناً في مناطق هُطُول الأمطار والمناطق المُجاورة لها.
الخرطوم: صحيفة الصيحة