قوات أمنية تطوّق شارع النيل وتضبط (13) طن بنقو وكمية من (الترامادول) وعشرات البنادق

أغلقت قوات أمنية تضم “القوات المسلحة، الدعم السريع، جهاز الأمن” أمس، شارع النيل تنفيذاً لخطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، وحاصرت القوات المنطقة بين كوبري النيل الأزرق وكوبري القوات المسلحة والمعروفة باسم (كولومبيا) لحسم ما وصفه المجلس العسكري بالظواهر السالبة.
وذكرت مصادر حسب صحيفة الصيحة، أن الحملة أسفرت عن ضبط (13) طن بنقو وكمية من حبوب (الترامادول) وعشرات من بنادق الصيد، بجانب خزينة كبيرة لحفظ النقود، وأشارت إلى أن عدداً من رواد الموقع تسربوا إلى داخل محيط الاعتصام، فيما جرت تحقيقات أولية مع من تم توقيفهم من قبل القوات المشتركة والنيابة العامة، لمعرفة تفاصيل من يمولهم بهذه الكميات من الحبوب المخدرة والأسلحة.
كوش نيوز
1 التعليقات
حر الراي
2019/06/02 at 1:28 م (UTC 2) رابط التعليق
وحاصرت القوات المنطقة بين كوبري النيل الأزرق وكوبري القوات المسلحة والمعروفة باسم (كولومبيا)@@@
بارك الله في قوات امن السودان
هذه الضبطيه بالرغم من الاعلان عنها في مؤتمر صحفي،يعني لو كان بدون مؤتمر واخبارهم لكانت الغنائم اكبر والقاذورات اكتر،،انتم مش محتاجين لاي بيان صحفي لتوضيح ماذا تفعلون ،ممكن البيان بعد القيام بالمهمه وكلنا مصدقون الا من ابي،
واخيرا اطهر واجمل مناطق البلاد استحلو حرمتها وهتكوا شرفها انها ديكتاتورية البروليتاريا الماركسيه اللينيننيه الا من رحم ربي، ونقول لاي مجرم اخذتم نصيبكم منها فسادا واجراما وقد ان الاوان للحساب بالقانون، عليكم بوضع اكشاك امنيه جميله وعصريه مع علم البلاد والاسم باللغتين علي طول طريق النيل في كل العاصمه وفي كل الاماكن المهمه وتوجد هذه الاكشاك الامنيه في بعض الدول العالميه ،مع الزاميه التواجد بداخلها فقط وتكون محصنه وضد الرصاص،مع زرع ملايين الكاميرات الامنيه في اي طريق واي جامعه ومؤسسه ووزاره ومطار وووووووو وتكون الاداره والمراقبه والتدخل وحفظ النظام عبر الكاميرات مثل لندن وامريكا وتراعي اماكن محدده.